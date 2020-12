Fem personer er blevet anholdt og sigtet for drab og drabsforsøg.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Et drabsforsøg fandt sted den 3. april i år på Gadelandet i Husum og drabet skete den 8. april på Åfløjen i Husum.

Der var tale om et nøje forberedt drab, da en 22-årig mand blev skudt foran en boligblok på Åfløjen i Husum. Gerningsmændene havde ifølge politiet ligget på lur i længere tid – muligvis i flere timer – før offeret dukkede op og blev likvideret lidt før kl. 14.

Han var lige kommet ud fra en opgang og havde sat sig ind i en bil, da han blev angrebet. Formentlig som led i en længerevarende konflikt mellem to grupperinger i det københavnske bandemiljø.



Vidner så i forbindelse med drabet en hvid Nissan Qashqai i området ved Åfløjen, som er en sidevej til Frederikssundsvej. I bilen befandt sig mindst tre gerningsmænd, vurderer politiet.



Drabsmændene flygtede i Nissan'en til et lille parkområde ved Klausdalsbrovej 308 i Herlev. Her blev der sat ild til bilen. Dermed søgte de at slette deres spor. Mændene fortsatte flugten i en anden bil, der var mørk.

”Vi har haft en lang og intens efterforskning, og det er derfor med meget stor tilfredshed, at vi nu har kunnet foretage disse anholdelser. Vi er slet ikke færdige med efterforskningen og jeg forventer, at der vil ske flere anholdelser i sagerne,” siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, som er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns politi.

De fem anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør her til formiddag i Byretten på Frederiksberg. Der vil blive begæret lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

