Fem mænd er nu blevet tiltalt for et drab begået på en fiskekutter.

Den voldsomme hændelse fandt sted i januar sidste år, hvor en 41-årig mand blev dræbt, mens han befandt sig ombord på et skib, 'Inger Katrine', i Nordsøen.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De fem tiltalte er henholdsvis 29, 29, 31, 40 og 42 år - og de er tiltalt for »i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse at have dræbt den 41-årige vestjyde«.

Selve sagen udspillede sig i januar 2023 på en kutter omkring 60 sømil vest for Thyborøn.

»Ifølge anklageskriftet har de fem mænd i perioden fra den 26. til den 30. januar 2023 frihedsberøvet manden ved at binde hans arme og ben sammen og derefter dræbt ham ved blandt andet at tage kvælertag og halsgreb og have begået omfattende stump vold mod mandens hoved og krop,« lyder det i pressemeddelelsen.

Anklagemyndigheden går efter at få de fem mænd dømt for drab, men hvis retten ikke finder dem skyldige i det, går man efter at få dem dømt for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder og med døden til følge, lyder det.

Sagen vil køre ved Retten i Holstebro.

Den første retssag afholdes den 26. april. Der er sat i alt 12 dage af til sagen.

Dommen ventes at falde midt i juni.