Ifølge politiet har anholdelserne af fem mænd afværget et drab i det organiserede, kriminelle miljø.

Fem mænd blev torsdag aften varetægtsfængslet i fire uger i en sag om et drabsforsøg i rocker- og bandemiljøet.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

To af mændene blev anholdt torsdag morgen, da politiet slog til mod flere adresser på Københavns Vestegn.

De øvrige tre blev anholdt allerede i slutningen af januar og varetægtsfængslet for våbenbesiddelse. Politiets efterforskning pegede efterfølgende på, at de var involveret i et muligt drabsforsøg.

Derfor blev de fremstillet sammen med de øvrige to mistænkte i et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg torsdag.

Det sluttede først om aftenen.

I en pressemeddelelse udsendt torsdag oplyste Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi, at politiet med anholdelserne af de fem mænd efter alt at dømme har afværget et drab.

- Det er vores opfattelse, at vi med en hurtig og effektiv efterforskning og anholdelsen af de fem mænd har forhindret et drab i rocker- og bandemiljøet.

- Det afspejles også i den alvorlige sigtelse, sagde politiinspektør og leder af SEØ Mads Helios i meddelelsen.

Da de første tre mænd blev anholdt, var de i besiddelse af en skarpladt pistol og derfor blev de sigtet for ulovlig besiddelse af våben.

Retsmødet i Retten på Frederiksberg begyndte torsdag klokken 14.30 og varede adskillige timer.

/ritzau/