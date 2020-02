Fem unge mænd blev mandag dømt ved Retten i Aarhus for at have gennemført et overfald tilbage i august måned.

Der var i alt seks tiltalte mænd i sagen i alderen 16-20 år. Den ene blev frifundet.

Ifølge Østjyllands Politi fandt overfaldet sted 10. august sidste år, da sagens offer, en 18-årig mand, blev opsøgt en af gruppe mænd ved Gudrundsvej i Brabrand.

Den ene af mændene i gruppen havde en kamplignende hund med, som blev sendt efter det 18-årige offer, da han forsøgte at løbe væk.

Den 18-årige løb ind på en byggeplads, mens gruppen af mænd fulgte bagefter. Offeret blev først bidt i benet af den medbragte hund, hvorefter en af mændene i gruppen væltede ham omkuld og tildelte ham flere slag i ansigtet.

Dernæst tildelte flere af mændene i gruppen den 18-årige slag og spark, inden han mistede bevidstheden og blev efterladt i hjælpeløs tilstand.

Til alt held var byggepladsen, hvor overfaldet skete, videoovervåget, og en ansat på byggepladsen, der havde ansvaret for overvågningen, havde set overfaldet ske, hvorfor politiet straks blev kontaktet. Den 18-årige blev kørt til behandling, mens politiet kunne sikre overvågningen fra byggepladsen, der senere blev brugt som bevis i retten.

På optagelserne kunne overfaldet ses, og derigennem blev nogle af de tiltalte identificeret, mens andre af de tiltalte er identificeret på andre måder.

Sagen endte mandag med at to mænd på 19 og 20 år, som var dem der udøvede volden og var de mest toneangivende i overfaldet, blev idømt henholdsvis 10 måneder og et års fængsel.

De øvrige tre dømte i sagen, tre mænd på 16, 17 og 20 år blev dømt for medvirken til overfaldet. Den 16-årige fik en ungdomssanktion på to år, mens de to øvrige blev idømt otte måneders fængsel.

Domme, som anklager i sagen, Philip Møller, er tilfreds med:

»Der er tale om et planlagt overfald, hvor den forurettede blev jagtet, blandt andet ved brug af hund, hvorefter han blev groft overfladet og efterfølgende efterladt i hjælpeløs tilstand på en byggeplads i Brabrand en lørdag aften,« siger han i en meddelelse fra politiet og fortsætter:

»Jeg er derfor meget tilfreds med, at fem af de seks tiltalte blev idømt hårde straffe, der afspejler grovheden i overfaldet.«

De fem dømte har dog alle udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Den ene frikendte mand i sagen, en 20-årig mand, blev frifundet, da han ifølge retten ikke kunne genkendes på overvågningen, og det derfor ikke var bevist, at han deltog i overfaldet.

En afgørelse som anklagemyndigheden har taget til efterretning.