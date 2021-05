Nordsjællands Politi har stået for en aktion torsdag, hvor fem mænd i alderen 23 til 38 år er anholdt. De ventes at blive krævet varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Retten i Hillerød fredag. I retten vil de blive mødt af en sigtelse for hvidvask og/eller medvirken til hvidvask. (Arkivfoto) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix