Fem måneders ubetinget fængsel.

Sådan er straffen blevet for en 22-årig mand, efter at han under en anholdelse bed en betjent i armen i Aarhus.

»Den 22-årige begik vold mod en betjent, der bare passede sit arbejde, og det er selvfølgelig voldsomt groft og fuldstændigt uacceptabelt, hvilket dommen også afspejler,« siger anklagerfuldmægtig Lukas Callesen:

»Der blev i strafudmålingen også lagt vægt på, at den 22-årige tidligere er straffet for både personfarlig kriminalitet og berigelseskriminalitet.«

I dommen var også iberegnet en straf for to cykeltyverier og fornærmelig tale mod en polititjenestemand i den situation, som førte til anholdelsen 11. april i år.

Her var politiet af en borger blevet tippet om, at gerningsmanden var i færd med at skære en lås over på en cykel – da en patruljevogn ankom blev det konstateret, at han allerede var i besiddelse af en anden stjålet cykel.

Ifølge en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi blev den 22-årige efterfølgende »aggressiv« og »råbte skældsord af patruljen«, inden den kvindelige betjent blev bidt.

Hun måtte på hospitalet, fordi der gik hul på huden, men kom ellers ikke alvorligt til skade.

Ifølge pressemeddelelsen fra Østjyllands Politi erkendte den 22-årige mand forholdene, men forklarede videre at han følte sig uretfærdigt behandlet.

Han ankede dommen.