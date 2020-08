Fem norske mænd er kendt skyldige i at have blæst 13 liter luft ind i en kammerat, mens han lå og sov til en fest.

Det skriver flere norske medier, herunder VG.

Ifølge avisen fandt hændelsen sted under en fest i efteråret 2018, hvor den forurettede mand lå og sov på en sofa.

Mens han sov, tog de fem nu dømte mænd, der alle er i 20'erne, en dyse fra en luftkompressor og førte den ind i manden via hans numse, hvorefter de blæste 13 liter luft ind i hans krop.

Samtidig filmede de fem mænd hændelsen.

Ved retten i Stavanger blev to af mændende idømt ubetinget fængsel på henholdsvis seks og fire måneder. Den ene for at have foreslået at bruge kompressoren, mens den anden blev dømt for at have filmet hændelsen.

To andre blev idømt syv måneder betinget fængsel, mens den femte blev frikendt for overfaldet, men derimod dømt en bøde på 10.000 kroner for også at have filmet hændelsen.

Alle fem nægtede sig skyldige, men forklarede, at der var tale om en spøg.

Det mente retten imidlertid ikke var en legitim forklaring.

I stedet mente retten, at der var tale om flere skærpende omstændigheder, herunder at manden lå og sov og i øvrigt var forsvarsløs på grund af sin beruselse.

Episoden har ifølge VG haft store både psykiske og fysiske problemer for den forurettede mand.