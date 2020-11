Drabsdømte Peter Madsen burde slet ikke have været placeret i Herstedvester Fængsel.

Det står ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) klart efter en redegørelse om Peter Madsens kortvarige flugt fra fængslet i oktober.

- Først og fremmest står det med redegørelsen klart, at den indsatte slet ikke burde have været placeret i Herstedvester Fængsel, siger ministeren i en pressemeddelelse.

- Når det derudover fremgår, at den indsatte har haft mulighed for at være uovervåget i et særskilt værksted og har kunnet transportere attrapper rundt uden ledsagelse af personale, så er det jo fuldstændig åbenlyst, at der har været alvorlige huller i sikkerheden. Det er selvfølgelig kritisabelt.

Ministeren mener, at der er "tydeligt behov for akutte sikkerhedstiltag" i Herstedvester Fængsel efter drabsdømte Peter Madsens flugt.

En gennemgang af de øvrige indsatte i Herstedvester Fængsel har desuden medført, at fem andre indsatte er blevet flyttet fra Herstedvester Fængsel til andre lukkede fængsler.

/ritzau/