Efter et meget langt grundlovsforhør, der startede onsdag 9:30, er fem mænd nu blevet fængslet, mens en kvinde er blevet løsladt.

Det drejer sig om en omfattende sag om en illegal cigaretfabrik og netværk, der har produceret og solgt falske cigaretter.

De seks personer, der var sigtet, blev alle anholdt tirsdag efter en stor koordineret aktion, hvor der blev slået til på flere adresser i både Midt- og Østjylland.

Det drejer sig blandt andet om en landejendom i Aulum, der er blevet brugt til omfattende produktion af illegale cigaretter.

Det er National Enhed for Særlig Kriminalitet også kendt som NSK, der tirsdag formiddag i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Skattestyrelsen og Toldstyrelsen har gennemført en større anholdelses- og ransagningsaktion på 16 forskellige adresser i Midtjylland og Østjylland.

Det skete som led i en målrettet bekæmpelse af organiseret og grænseoverskridende kriminalitet.

Baggrunden for aktion er, at NSK har gennemført en længerevarende fremadrettet efterforskning, hvor de blandt andet har afdækket en landejendom ved Aulum, der viser sig at have været brugt til omfattende produktion af illegale cigaretter.

Cigaretterne er efterfølgende blevet videredistribueret til en større kundekreds via bagmænd, der har opereret fra adresser i Aarhus-området.

»Vores efterforskning har afdækket en ganske omfattende produktion og distribution af illegale cigaretter, og på den baggrund bliver der rejst sigtelse for afgiftsunddragelse på mindst 150 millioner kroner,« siger ledende politiinspektør i NSK Vest, Michael Kjeldgaard.

Under tirsdagens aktion blev altså i alt seks personer anholdt. Fem af de anholdte danske mænd er i alderen 42 til 57 år, mens en 46-årig kvinde ligeledes er anholdt.

De anholdte betragtes af politiet som bagmænd, der alle har relation til det kriminelle miljø i Aarhus.

I forbindelse med ransagningerne blev der beslaglagt i omegn af 25 millioner illegale cigaretter samt cirka 13 tons forarbejdet tobak. Det svarer til en produktion på yderligere cirka 13 millioner cigaretter.

Landejendommen i Aulum indeholdt desuden en omfattende mængde professionelt cigaretproduktionsudstyr, som blev beslaglagt. Der er også beslaglagt betydelige værdier hos de anholdte, som mistænkes at være tilvejebragt for midler opnået ved kriminalitet.

»Organiseret kriminelle er aktive på mange forskellige kriminalitetsområder. Illegal produktion af cigaretter med henblik på salg er både til skade for de virksomheder, der fuldt lovligt producerer og sælger cigaretter, og for Statskassen, der går glip af mange millioner punktafgifter, der kunne være anvendt til gavn for hele samfundet,« siger Michael Kjeldgaard.

De fem mænd blev varetægtsfængslet i fire uger. Anklagemyndigheden har omgående klaget over løsladelsen af den 46-årige kvinde.