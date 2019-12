Midt- og Vestjyllands Politi oplyser fredag, at man har rejst tiltale mod fem mænd i stor sag om bestikkelse.

Fem mænd er tiltalt for blandt andet bestikkelse og groft mandatsvig i en sag fra Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Ifølge anklagen drejer det sig om et beløb på 1,8 millioner kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.

To af de tiltalte er tidligere civilt ansatte hos Forsvarets Ejendomsstyrelse.

I samme sag er en tidligere ansat i en entreprenørvirksomhed tiltalt for at have bestukket de to ansatte i Forsvaret og for at have begået mandatsvig af særligt grov karakter for mere end 1,1 million kroner over for sin nu tidligere arbejdsgiver.

Derudover er de sidste to tiltalt for at have medvirket til bestikkelse og mandatsvig for samlede beløb på henholdsvis 775.000 og 689.375 kroner.

