Mænd fra en ellers forbudt bande sigtes for drab og drabsforsøg. Den ene blev anholdt i fængsel ved Horsens.

Politiet har anholdt fem mænd fra bandemiljøet i en sag om drab og drabsforsøg i Husum, oplyser Københavns Politi torsdag.

Drabsforsøget skete i Gadelandet 3. april, og fem dage senere blev der begået et drab, da en 22-årig mand blev skudt på Åfløjen.

Gerningsmændene havde siddet i flere timer og ventet på offeret, inden de begik forbrydelsen, har politiet tidligere oplyst.

De anholdte er alle fra den forbudte bande Loyal To Familia, erfarer Ritzau.

Anholdelserne skete i løbet af onsdagen. Den ene af mændene blev anholdt i Enner Mark Fængsel ved Horsens. Her var han ved at afsone straffen i en anden sag. De anholdte er i alderen fra 22 til 41 år, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Samtlige fremstilles for en dommer torsdag i Retten på Frederiksberg. Her skal politiets mistanke vurderes i forbindelse med, at en anklager kræver de anholdte varetægtsfængslet.

/ritzau/