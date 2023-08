Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fik natten til mandag en anmeldelse om et biltyveri.

Da en patruljevogn spottede den stjålne bilen ved Sundby på Lolland, udviklede det sig til en biljagt – og flere anholdelser, som på et punkt var noget usædvanlige.

Ikke fordi i alt fem personer blev anholdt efter biljagten, men fordi de alle var mellem 15 og 16 år gamle. Det skriver TV2 Øst.

Føreren forsøgte at stikke af fra ordensmagten i retning mod Guldborg med det resultat, at politiet satte efter bilen for at få den standset.

Den efterfølgende biljagt endte på en mark.

»Det skete ved et T-kryds, hvor bilen fortsatte lige over og ud på marken. Heldigvis kom ingen til skade – og de unge forsøgte så at flygte til fods fra bilen,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Jakob Jensen til TV2 Øst.

Politiet fik fanget og anholdt de fem drenge, som efterfølgende blev taget med på politistationen til afhøring.

Biltyveriet blev anmeldt klokken 02.27.