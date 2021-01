Mellem 50 og 65 personer deltager i demo i Aalborg. Fem er anholdt for at bryde fyrværkerilov, oplyser politi.

Fem deltagere er anholdt under en demonstration i Aalborg. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Status her kort efter klokken 18 er, at vi har anholdt fem deltagere, som er sigtet for at overtræde fyrværkeriloven, da de afbrændte fyrværkeri på ruten, siger vicepolitiinspektør Sune Myrup.

Det er gruppen "Men in Black", som står bag demonstrationen. Ifølge gruppens Facebook-side kæmper gruppen for frihed. Demonstrationen er angiveligt en protest mod de restriktioner, der er indført for at dæmme op for coronapandemien.

Politiet skønner, at 50-65 personer deltager i demoen.

- Vi følger demonstrationen tæt og er i dialog med deltagerne. Vores mål er at sikre, at demonstrationen forløber i ro og orden.

- Gør den ikke det, griber vi naturligvis ind, siger Sune Myrup.

Gruppen demonstrerer også på Rådhuspladsen i København lørdag aften, hvor der ifølge Ekstra Bladet også er blevet affyret fyrværkeri.

Her melder politiet, at én person er anholdt indtil videre.

/ritzau/