På bare halvanden time måtte brandvæsnet rykke ud til fem forskellige containerbrande i centrum af Slagelse.

Nu er to teenagedrenge blevet sigtet for at stå bag, oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Michael Skræddergaard til B.T.

Begge drenge – en på 14 og en på 16 år – har været anholdt i sagen, men de er atter blevet løsladt.

Det er politiets mistanke, at de står bag de mange brande, der blev antændt mellem klokken 22.52 lørdag aften og 00.22 natten til søndag.

Ingen personer har været i fare i forbindelse med brandene, lyder det fra vagtchefen, der tilføjer, at efterforskningen fortsætter.

Som led i dette skal politiet nu gennemgå en række rapporter og afhøre vidner.

Og så skal det undersøges, om de to teenagedrenge skal have handlet alene eller som del af en gruppe.

Fordi de begge er under 18 år, er de sociale myndigheder blevet involveret i sagen.

