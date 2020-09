Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi melder, at der umiddelbart ikke er alvorlige personskader efter uheldet.

Det skriver politiet på Twitter.

Vejdirektoratet oplyser nu, at et spor er farbart forbi uheldsstedet i retning mod Fyn.

Billister skal forvente en forlænget rejsetid på stedet, der kan strække sig til først på eftermiddagen.

Færdselsuheldet involverede fem biler og fik politiet til midlertidigt at spærre Vestmotorvejen mellem Ringsted og Sorø.

Uheldet skyldes, at en lastbil kørte sammen med en motorvejsbro.

Politiet er på stedet, hvor oprydningsarbejdet er i gang.

B.T. følger sagen.