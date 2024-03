Der blev ifølge politiet affyret mindst 23 skud, da en 30-årig blev dræbt, og fire blev såret i skyderi.

Fem bandemedlemmer er blevet tiltalt for at planlægge og udføre et skuddrab på Christiania i august 2023.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse fredag.

En 30-årig mand blev dræbt, og fire personer blev såret under episoden.

- Det er Københavns Politis vurdering, at alle fem tiltalte deltog i den detaljerede planlægning af drabet, herunder at skaffe gerningsvåbnene, planlægge flugten fra stedet og skaffe sig af med våbnene og det tøj, der blev brugt ved skudepisoden, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Skyderiet er tidligere blevet koblet til en konflikt mellem banden Loyal To Familia (LTF), der er forbudt ved lov, og rockergruppen Hells Angels.

Ifølge politiet har efterforskningen afdækket, at to af de tiltalte var til stede på Christiania den 26. august om aftenen.

- De gik målrettet mod bygningen Stjerneskibet i Pusher Street, hvor den 30-årige mand opholdt sig, og begyndte at skyde, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Politiet skriver, at der blev affyret mindst 23 skud under hændelsen. Den 30-årige mand blev ramt af "adskillige skud og dræbt på stedet". En af de fire, der blev såret, var i livsfare.

Ifølge DR's oplysninger havde den dræbte tilknytning til Hells Angels, mens de tiltalte har relation til LTF.

Den dræbte er desuden tidligere medlem af banden NNV og havde ved skudepisoden status af prøvemedlem hos Hells Angels, skriver DR.

Imens var de fire personer, der blev såret af skud, tilfældige ofre.

Det er anklagemyndigheden ved Københavns Politi, der har rejst tiltale mod bandemedlemmerne, der alle er mænd. De er mellem 18 og 28 år.

Ifølge anklager Alexander Scheel fra Københavns Politi er det blandt andet "en ekstremt stor mængde videoovervågning", som har gjort, at politiet har kunnet kortlægge forløbet før, under og efter drabet. Det siger han i pressemeddelelsen.

En af dem, der er tiltalt for at affyre skuddene, er stadig efterlyst af politiet. Det drejer sig om en 28-årig mand, skriver politiet.

Det vides ikke, hvordan de fem tiltalte forholder sig til tiltalen.

/ritzau/