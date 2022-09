Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 38-årig mand fra det østjyske blev tirsdag idømt en længere fængselsstraf ved Retten i Randers.

Det skyldes, at han blev taget med planer om en større handel med hård narko.

Der er nærmere bestemt tale om fem kilo amfetamin, som den 38-årige sammen med to medsammensvorne skulle afhente på parkeringspladsen ved Lidl på Banegårdsgade i østjyske Odder.

Efterfølgende var det meningen, at de tre narkohandlere skulle videdistribuere de fem kilo amfetamin til det, der beskrives som en 'større personkreds'.

Den 38-årige selv skulle efter planen stå for to af de fem kilo, lyder det i en pressemeddelelse fra National enhed for Særlig Kriminalitet. De to medgerningsmænd skulle tage sig af de resterende tre kilo.

Planen blev dog forpurret, hvorfor den 38-årige tirsdag kunne modtage sin dom på fem års fængsel. En dom, som han modtog, efter han og de to medgerningsmænd har siddet varetægtsfængslet siden maj.

Der er da også stor tilfredshed hos specialanklager i NSK Rasmus Gyldenløve.

»Dommen var i overensstemmelse med anklageskriftet, og det er tilfredsstillende, at den dømte i tråd med vores påstand er blevet idømt en lang fængselsstraf for at medvirke til en stor amfetaminhandel,« siger han.