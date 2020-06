Først lød meldingen fra politiet, at en fem-årig pige fra Aars onsdag blev fundet hængende fra et træ. Men nu (klokken 21:05 red.) lyder meldingen, at pigen blev fundet hængende langs en rutsjebane.

Hun er ikke ved bevidsthed, og hun er i livsfare.

Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi til B.T.

»Vi går ud fra, at det er sket i forbindelse med noget leg,« siger vagtchefen.

Klokken 21:05 fortæller vagtchefen hos Nordjyllands Politi, at pigen har leget i et legetårn i haven, hvor der er rutsjebane på. Hun har leget i fem til 10 minutter alene.

»På et håndtag, i toppen af legetårnet ved rutsjebanen, har der hængt noget snor, som pigen på en eller anden måde får rundt om halsen, da hun ville rutsje,« siger vagtchefen.

Yderligere fortæller vagtchefen, at det var moren, der fandt pigen hængende langs rutsjebanen.

Derefter kom der ambulance, redningshelikopter og politi til stedet.

Men de er ikke på adressen længere.

Pigen er nu på Aalborg Sygehus.

Opdateres...