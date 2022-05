Nordjyllands Politi har anholdt en mistænkt i en ud af fem sager om voldtægt i forbindelse med Aalborg Karneval.

I går lød meldingen ellers på fire anmeldelser om voldtægter, men i løbet af aftenen er der er kommet en femte til, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup.

»Der er ingen detaljer, der bliver frigivet om sagen, da der stadig er en efterforskning i gang.«

I går kunne politiet fortælle, at de havde anholdt en mistænkt i en af de foreløbige fire sager om anmeldelse af voldtægt. Men den mistænkte er blevet løsladt igen, og politiet har altså siden anholdt en mistænkt i den femte sag.

»Sagen bliver juridisk vurderet i løbet af formiddagen med henblik på, om den mistænkte skal varetægtsfængsles,« siger Karsten Højrup.

Ellers har politiet haft en travl nat, hvor de har haft ni anholdte i forbindelse med Aalborg Karneval.

Med hensyn til de ni anholdelser er de fleste sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. To er sigtet for vold mod politiet.

»Vi har været massivt til stede i Jomfru Ane Gade omkring midnat og en time frem simpelthen fordi, der var så mange mennesker. Det løsnede dog op i løbet af tre kvarter. Men indtil klokken 4.30-5 har der været helt fyldt,« fortæller vagtchefen.