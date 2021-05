Det er fortsat sparsomt, hvad politiet vil ud med om den mystiske politiaktion, der torsdag morgen var i gang i Assens.

På nuværende tidspunkt vil Fyns Politi kun bekræfte, at de er til stede i den østfynske by, og at i alt fem personer er blevet anholdt under politiaktionen torsdag morgen.

De fem er anholdt på forskellige adresser i Assens samt på en adresse i Storkøbenhavn.

De bliver alle fremstillet i grundlovsforhør klokken 12 i Retten i Odense.

Fem anholdt under politiaktion tidligt torsdag morgen. Grundlovsforhør kl. 12 i Odense #politidk #anklager https://t.co/ZvQbea8E1p — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 6, 2021

De første meldinger om aktionen lød på, at politiet var til stede i et boligområde i Assens i de tidlige morgentimer.

Her var civile betjente i gang med at ransage en lejlighed.

På det tidspunkt var det sparsomt, hvad politiet ville gå ud med af oplysninger.

»Jeg kan bekræfte, at vi er til stede i Assens i forbindelse med en politiaktion,« siger pressemedarbejder Charlotte Nyborg.

Af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke ud med mere om sagen nu.

Grundlovsforhøret bliver formentlig holdt for lukkede døre, forlyder det.

B.T. følger sagen.