Fyns Politi har anholdt fem personer i en aktion torsdag morgen på forskellige adresser blandt andet i Assens.

Fem personer er anholdt i aktion torsdag morgen. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

De er anholdt på forskellige adresser i Assens samt på en adresse i Storkøbenhavn.

De fem bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense torsdag klokken 12. Politiet vil ikke oplyse, hvad personerne er sigtet for. Det skyldes, at anklagemyndigheden ifølge politiet vil anmode om dobbeltlukkede døre.

Hvis en dommer afgør, at der skal være dobbeltlukkede døre ved retsmødet, får offentligheden hverken mulighed for at høre, hvad de anholdte er sigtet for, hvilke beviser politiet mener at have i sagen, eller hvad de sigtede selv måtte forklare i retten.

Fyns Politi holder kortene tæt ind til kroppen og afviser at komme med yderligere oplysninger om sagen af hensyn til efterforskningen.