Mandag er flere personer blevet anholdt i forbindelse med en eksplosion på et pizzaria tidligere på året.

Der er tale om fem personer mellem 19 og 22 år, som er blevet anholdt på forskellige adresser i København.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Fire af de fem personer er blevet sigtet for en bombesprængning i et pizzaria på Jyllingevej 73 den 18. september.

Den femte sigtes for flere forhold blandt andet grov vold, ulovlig tvang og firhedsberøvelse.

Københavns Politi oplyser i pressemeddelelsen, at anholdelserne er sket som led i en aktion mod bandemiljøet.

Alle de anholdte har dermed forbindelse til bandemiljøet.

»Dagens aktion er sket på baggrund af en længere tids efterforskning, som nu fortsætter på baggrund af de ransagninger og beslaglæggelser, vi har foretaget i dag,« siger leder afdelingen for organiseret kriminalitet, vicepolitiinspektør Knud Hvass.

Det var på 'Pizza 73' på Jyllingevej, bombespræningen fandt sted tilbage i september.

I pressemeddelelsen oplyses det også, at alle fem personer vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag med krav om varetægtsfængsling.

I forbindelse med aktionen, hvor de fem personer blev anholdt, blev flere adresser ransaget.

Her blev der blandt andet fundet narkotika, knive og andre affekter, som skal undersøges nærmere.

Københavns Politi oplyser, at de ikke ønsker at tilføje yderligere i sagen for nuværende.