Mandag aften anholdt Østjyllands Politi fem mænd i sagen om et større slagsmål i Ceres-krydset i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

To biler stødte mandag aften sammen i vejkrydset ved Ceres-bryggeriet i det centrale Aarhus.

Episoden udviklede sig hurtigt til et masseslagsmål, hvor der blev brugt stik- og slagvåben.

Vidner har over for politiet beskrevet, at flere af mændene var bevæbnet med bat og knive.

De anholdte er drenge og mænd mellem 16 og 26 år.

Tre af de fem anholdte er blevet løsladt, men er fortsat sigtet i sagen.

To af dem, en 21-årig og en 26-årig mand, fremstilles i grundlovsforhøj ved Retten i Aarhus tirsdag. De sigtes for forsøg på grov vold.

Der blev sikret spor på stedet, afhørt en række vidner og indsamlet videomateriale fra folk, der havde filmet episoden.

De involverede biler er til nærmere undersøgelse hos politiet.

På gerningsstedet blev der beslaglagt flere stik- og slagvåben.

Umiddelbart kom ingen af de involverede mænd alvorligt til skade.

»Det er fuldstændigt utilstedeligt, at man på den måde angriber hinanden med våben midt i Aarhus, og derfor prioriterer vi selvfølgelig også den her sag meget højt. Det tyder på, at der var tale om en bevidst påkørsel, og at to grupper af mænd fra det kriminelle miljø har haft et sammenstød, » siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Østjyllands Politi opfordrer borgere, der har filmet episoden i Ceres-krydset, til at aflevere materialet til politiet.

På nuværende tidspunkt er der intet i politiets efterforskning, der tyder på, at episoden mandag aften har en sammenhæng med nogen af de to knivstikkerier, der fandt sted i Aarhus i weekenden.