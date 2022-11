Lyt til artiklen

I en lille landsby lidt uden for Næstved har man fundet et opsigtsvækkende fund.

Ved hjælp fra et lille tip indfandt politiet sig mandag aften på en adresse, hvor man fandt et virksomt og effektivt væksthus med skunkplanter, der stortrivedes.

Det skriver Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

»Der var i alt 508 planter, hvilket svarer til cirka 14 kg skunk, og der blev også fundet godt fire kg færdig skunk på stedet,« skriver de og fortsætter:

»Det lykkedes for to biler at køre fra adressen, men de blev kort efter standset af politiet i nærheden. I den ene var der tre mænd i alderen 23-34 år, som blev anholdt klokken 20.09, mens den anden blev ført af en 32-årig mand.«

Den 32-årige virkede påvirket af stoffer, og han havde ikke noget kørekort, så han blev sigtet for narkokørsel og for kørsel i frakendelsestiden og anholdt klokken 19.45.

En femte mand på 55 år blev anholdt klokken 00.23.

De er alle sigtet for salg af narkotika, og de skal nu afhøres nærmere, og der bliver taget stilling til, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.