Politichef i Aarhus taler om "en meget bekymrende udvikling". Betjente får næsten ingen hjælp i drabssager.

Drabet på en 21-årig mand forleden i Aarhus tegner et billede af en brutal eskalering i de kriminelle miljøer og er også en ekstraordinær udfordring for politiet.

I Aarhus er der i år indtil nu begået seks drab, og heraf er de fem sket i lukkede, kriminelle miljøer, oplyser chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen fra Østjyllands Politi.

- Det er en meget bekymrende udvikling, siger han.

Fire af de fem ofre mistede livet på grund af skud. I en af sagerne var gerningsvåbnet kniv.

- I og med at de fem sager er sket i de lukkede miljøer, får vi ganske få henvendelser. Der ligger derfor en kæmpestor efterforskning foran os, siger Klaus Arboe Rasmussen.

Onsdag har Østjyllands Politi besluttet at indføre både en såkaldt visitationszone og en zone med skærpet straf i en del af det vestlige Aarhus.

Håbet er, at politifolk kan få fjernet flere farlige våben fra personer i området, fordi de ikke behøver have en konkret mistanke, før de må visitere.

Indgrebet skyldes, at en 21-årig mand fredag aften blev skudt og dræbt på Kappelvænget. Forbrydelsen ser politiet som en del af en konflikt mellem to grupperinger. Den ene holder til i Brabrand, mens den anden er forankret i Trillegården.

På spørgsmålet om, hvorvidt nogle af de øvrige fire af årets drab i lukkede kriminelle miljøer kan forbindes til netop denne konflikt, svarer Klaus Arboe Rasmussen:

- Vi kigger på det samlede billede.

Chefpolitiinspektøren ønsker ikke at gå i detaljer. Men han nævner, at det trods alt er lykkedes at få 11 personer varetægtsfængslet i sagerne. De sigtes enten for drab eller for lovovertrædelser, der kan forbindes med de blodige handlinger.

Her er de øvrige sager:

6. august blev en 22-årig mand skudt og dræbt, da han sad i en bil ved en boligblok i Viby.

23. juli om morgenen blev en mand på 42 år stukket ihjel med kniv på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand.

22. juli om aftenen blev en 25-årig mand, der også har været rapper, skudt nær Jysk Væddeløbsbane i forbindelse med en stor hashhandel.

27. februar sidst på aftenen blev en 25-årig mand skudt i en bil i Tilst.

/ritzau/