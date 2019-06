Det ene øjeblik stod fem-årige Emil og fodrede ænder med sin søster. Det næste lå han på traumecentret omgivet af læger.

Hans mor, Anna Bordinggaard, stod kun få meter fra sin søn, da han tirsdag eftermiddag blev kørt ned af en cykel.

Ulykken var voldsom, men det samme var cyklistens reaktion. Manden rejste sig og skældte aggressivt ud, inden han forlod stedet uden at hjælpe drengen, som lå blødende på jorden og måtte hentes af en ambulance.

Det hele skete så hurtigt, fortæller Anna Bordinggaard.

Hun gik den eftermiddag rundt om Egå Engsø med sine tre børn, Helena (12 år), Lukas (5 år) og Emil (5 år), da ulykken fandt sted.

Den lille familie fodrede ænder ved en lille bro og skulle til at gå videre, da en mand kom cyklende med høj fart mod dem.

Samtidig krydsede fem-årige Emil broen med sin søster.

»Emil bliver ramt af cyklen. Mine to andre børn, Helena og Lukas, går med det samme i chok og græder, fordi han ligger og bløder over det hele,« siger Anna Bordinggaard.

Cyklisten er også væltet. Han har slået sin arm og rejser sig op, men ikke for at se til familien og drengen, som han stødte ind i.

Store dele af fem-årige Emils venstre side er mærket med rifter og sår.

I stedet vender han sig aggressivt mod dem og råber, at han skal have Annas telefonnummer.

»Han råber ind i mit hoved, mens jeg forvirret står med min mobil for at sende en sms til ham med mine kontaktoplysninger.«

Han får telefonnummeret og cykler væk, men Anna Bordinggaard​ fik aldrig hans oplysninger og råber efter ham. Men for sent.

Hun bærer sin tilredte søn på ryggen og får kontaktet sin mand, der med det samme kører afsted for at møde dem. De mødes på parkeringspladsen, hvor også politiet og en ambulance venter på at modtage dem.

Emil blev efter sammenstødet kørt på traumecentret.

»Lægen siger, at det er en traume-kørsel, og at de tager Emil med på traumecentret,« siger Anna Bordinggaard.

I flere timer kan hendes søn ikke sige et ord. Heller ikke da lægerne undersøger ham, giver han lyd fra sig.

På hospitalet fandt de ingen indre blødninger, men Emil fik en hjernerystelse af sammenstødet. Nu, et døgn senere, taler han lidt igen.

»Han har ondt i hele kroppen. Han har flere huller i hovedet, et blåt øje, blå-gule skuldre og skrammer i hele ansigtet,« siger Anna Bordinggaard​. »Alt det krudt, som han normalt har i sig, er væk. Men han er begyndt at tale igen.«

Den kun 19 kg tunge dreng på fem år ligner én, som har været oppe at slås i byen, fortæller hans mor.

Men det er hans 12-årige søster, der græder mest.

»Hun har skyldfølelse og er i chok. Hun græd i flere timer i går og sagde, at hun ville ønske, at det var hende og ikke ham, som blev ramt. Ingen af børnene ville sove i nat. De troede, at deres lillebror skulle dø, og derfor sov vi alle sammen i stuen,« siger Anna Bordinggaard​.

Selvom oplevelsen rystede hende og børnene, er hun ikke sur.

Emil, til højre på billedet, sammen med sin tvillingebror, Lukas, før uheldet.

Det er heller ikke et spørgsmål om skyld, da der var tale om en ulykke. Anna Bordinggaard​ forstår også godt, at manden var så opfarende, da han formentlig ligesom dem var chokeret over sammenstødet.

Men hun forstår ikke, hvordan han kunne forlade dem uden at vide, hvordan hendes lille dreng havde det.

Østjyllands Politi efterlyste tirsdag manden, som sidenhen har henvendt sig. Politiet vil nu undersøge sagen og høre begge parter om, hvad der er sket.