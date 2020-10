Der blev fundet lattergaspatroner i den bil, der onsdag påkørte en mor og hendes femårige datter i København.

Det fortæller Københavns Politi til TV 2.

Politiet formoder, at den 21-årige mand – der mistænkes for at have siddet bag rattet i bilen, da tragedien skete – var påvirket under kørslen.

»Det er vores overbevisning, at den her mand var påvirket af bevidshedspåvirkende stoffer under sin gerning og påvirket under sin kørsel,« siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov til TV 2 og tilføjer, at den 21-årige desuden havde fået frakendt førerretten.

Folk har lagt blomster og mindes den femårige pige, der mistede livet efter at være blevet ramt af en bil. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Folk har lagt blomster og mindes den femårige pige, der mistede livet efter at være blevet ramt af en bil. Foto: Mads Claus Rasmussen

Påkørslen skete onsdag eftermiddag ved 16-tiden på Peter Bangs Vej på Frederiksberg. Her gassede en VW Passat på Sæbyholmsvej pludselig op og kørte tværs over vejen, hvor den ramte den femårige pige og hendes mor.

Pigen blev dræbt på stedet, mens moderen blev lettere kvæstet.

Efter påkørslen flygtede bilisten fra stedet til fods.

Politiet efterlyste kort efter den 21-årige, som man mistænker for at være gerningsmanden, og han blev efterlyst med navn og billede.

»Siden påkørslen har vi arbejdet intensivt på at finde frem til den mistænkte og nu anholdte mand, da vi har en stærk formodning om, at det er ham, der kørte bilen og bagefter flygtede fra stedet,« udtalte chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov i en pressemeddelelse torsdag aften.

»Vi har i den forbindelse foretaget en række efterforskningsskridt og har blandt andet ransaget flere adresser i hovedstadsområdet, og det har samlet set her til aften ført til anholdelsen.«

Den anholdte mand bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag klokken 12.00.

Politiet oplyser, at man vil anmode om lukkede døre under grundlovsforhøret.