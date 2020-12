En video viser, hvordan to betjente skød 25-årige Oliver Dalgaard ved Hornsleth.

Et øjenvidne har tidligere fortalt B.T., at en fejlslagen anholdelse førte til en kaotisk situation, hvor to betjente fra Østjyllands Politi skød og dræbte Oliver Dalgaard nær hans hjem nær byen Hornsleth nord for Aarhus.

»Han er helt omtumlet og virker som en, der er meget fuld eller påvirket. Han tager et skridt frem, og så skyder de ham i benet,« fortalte vidnet.

Den forklaring bakkes op af en video, der blev optaget med en mobiltelefon af et andet vidne på stedet.

Oliver Dalgaard blev i en alder af 25 år skudt af politiet i Hornslet.

Den 24. oktober klokken 11.19 kørte politiet ud til Kaløvigparken, hvor 25-årige Oliver Dalgaard havde opført sig truende og barrikaderet sig i sin lejlighed.

Da politiet ankom, sprang han ifølge vidnet ud ad vinduet på første sal og ned på parkeringspladsen foran rækkehuset. Han var bevæbnet med en kniv.

»Politiet råber til ham, at han skal smide kniven. Han råber tilbage, hvorfor han skal det. De sprayer ham med peberspray, og det får ham til at smide kniven. De får ham lagt ned og skal til at anholde ham,« har vidnet fortalt.

I videoen, der er optaget fra et vindue, ses to betjente, der kæmper for at holde Oliver Dalgaard nede.

De to betjente forsøger at lægge ham i håndjern, mens Oliver Dalgaard gør modstand og sparker med benene. Ifølge øjenvidnet fik Oliver Dalgaard sparket til den bageste betjents bælte, så en genstand røg af bæltet.

I videoen kan det ses, hvordan den ene betjent midt under anholdelsen fjerner sig fra Oliver Dalgaard. Den anden betjent kan tilsyneladende ikke holde ham alene og vælger derfor også at fjerne sig fra Oliver Dalgaard, som herefter rejser sig op i bokserstilling.

I videoen høres et knald, da betjentene affyrer det første skud, der rammer Oliver Dalgaard i låret.

»Stop så,« lyder det fra den ene betjent.

Oliver Dalgaard tilser sit blødende skudsår, men det får ham ikke til at overgive sig. I stedet sparker han ud i luften mod betjentene og vender sig bagefter om og løber.

»Skyd ham, skyd ham, skyd ham,« råber den ene betjent i videoen.

Der høres yderligere et knald, og herefter slutter videoen. Ifølge de pårørende til Oliver Dalgaard blev han i alt ramt af fem skud i arm, ben, skulder, mave og bryst. Vidnet mener at have hørt tre skud.

Efter at være blevet skudt af politiet søgte Oliver Dalgaard angiveligt tilflugt i en lejlighed.

Oliver Dalgaard blev ramt af fem skud. Han gennemgik flere operationer og fik blodtransfusioner, inden han afgik ved døden på Skejby Sygehus.

Beboerne i lejligheden flygtede ud ad bagdøren. Oliver Dalgaard låste begge døre i lejligheden, men faldt kort efter om på gulvet.

Oliver Dalgaard blev kørt til Skejby Sygehus, hvor han gennemgik en operation og fik adskillige blodtransfusioner. Hans liv stod dog ikke til at redde. Hvorfor Oliver Dalgaard modsatte sig anholdelsen, er uvist. Sagen efterforskes nu af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Hverken Østjyllands Politi eller DUP har ønsket at kommentere videoen.

For Sean Hoffmann, der optog videoen fra sit vindue, har det været en voldsom oplevelse.

»Jeg synes ikke, de skulle have skudt ham til starte med. Han har ikke noget våben. Han er ubevæbnet,« siger han.