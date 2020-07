En teknisk fejl har ført til, at der ikke kører tog på Cityringen i København fredag eftermiddag.

Togene på Cityringen i København holder fredag eftermiddag stille.

Der er ingen trafik på linjerne M3 og M4, da der er en teknisk fejl på et strømkabel på et af togene.

Det oplyser Metro Service i en pressemeddelelse.

Omkring klokken 13 skrev Metroen i København på Twitter, at togdriften var indstillet i begge spor på M3/M4 på grund af en teknisk fejl. Klokken 15.20 er fejlen ikke udbedret.

- Vi beklager de gener, det medfører, og genoptager driften hurtigst muligt. Vi opfordrer passagererne til at tjekke Rejseplanen for alternative rejseveje, skriver selskabet i meddelelsen.

Metro Service kan ikke oplyse, hvornår fejlen ventes udbedret. Da togdriften er midlertidigt indstillet på linjerne, er rejsegarantien trådt i kraft, fremgår det af meddelelsen.

Din Offentlige Transport (DOT) er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet. På dens hjemmeside står der, at Metro Service betaler for, at folk kan bruge alternativ transport, såfremt metroen er en halv time eller mere forsinket.

Det kan være eksempelvis en taxa, leje af et elløbehjul eller en delebil. Folk skal selv lægge ud, men selskabet dækker omkostninger op til 300 kroner, hvis betingelserne for refusion er opfyldt.

En af betingelserne er blandt andet, at den alternative transport er offentlig tilgængelig og leveres af et momsregistreret selskab med cvr-nummer.

