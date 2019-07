En omfattende kontrol af studenterkørselsvogne var nedslående nyt, da Midt- og Vestsjælland kiggede på 61 køretøjer. 14 havde fejl.

»Fejl på mere end hver femte af de køretøjer, vi kontrollerede, er simpelthen ikke godt nok,« siger fungerende politikommissær ved Midt- og Vestsjællands Politi, Henrik Fobian, i en pressemeddelelse.

»De unge mennesker, der skal ud og køre i studentervogn, skal have en god tur, og de – og deres forældre – skal kunne stole på, at sikkerheden er i orden og at chaufførerne og vognmændene har orden i deres papirer.«

Fejlene var mange og forskellige, og to chauffører fik ikke lov til at køre videre efter politiets kontrol.

Her er fejlene, politiet fandt • 1 fører blev sigtet for at bringe passagerne i fare (færdselslovens § 82, stk. 2), da studenterne sad på siden og oven på køretøjet

• 7 fejl og mangler på kontrolapparat/diagramark, og på et enkelt køretøj var takografen registreret med et forkert registreringsnummer

• 1 køretøj havde ikke fastgjort siddepladserne, og på et andet køretøj var vekselladet ikke fastspændt

• 4 ildslukkere var ikke tilset inden for den lovpligtige periode. I det ene tilfælde var ildslukkeren ikke tilset siden 2001

• Herudover blev der optaget rapport på manglende forsikringspapirer, førerkort, chaufføruddannelsesbevis og synsrapporter. Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi

Den ene havde et kørekort, der var udløbet, mens den anden havde overtrådt køre- og hvilereglerne.

Politiet gør meget for at sikre, at sikkerheden er i orden på studenterkøretøjerne.

I april holdt Midt- og Vestsjællands Politi et informationsmøde, hvor 20 vognmænd deltog.

Ifølge politiet er der 200 chauffører i regionen.

Sådan er reglerne • Eksamenskørsel kræver ikke længere politiets tilladelse

• Alle køretøjet skal være godkendt af en synsvirksomhed senest 1 år før kørslen finder sted

• Ejeren af køretøjet skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de transporterede passagerer

• Hastigheden må ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område. De til en hver tid gældende hastighedsbegrænsninger skal følges.

• Eksamenskørsel må ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej Kilde: Færdselsstyrelsen

»Ved informationsmødet i slutningen af april fik vi mange tilkendegivelser fra vognmændene om, at de gerne ser vi afholder et informationsmøde hvert år, og det ser ud til at være en rigtig god idé med alle de fejl og mangler, kontrollen viste,« siger Henrik Fobian.