Den livstidsdømte rockerveteran Jørgen »Fehår« Rinke har meldt sig ud af Hells Angels og afsoner nu i isolation.

Det oplyser Fehårs advokat Peter Secher.

»Det er et rent personligt valg. Der er ikke nogen konflikt mellem min klient og Hells Angels,« siger advokaten.

Fehår er veteran fra den store nordiske rockerkrig og regnes for en af de helt tunge drenge i miljøet. Hans vest bærer mærket »Filthy Few«, der efter sigende gives til medlemmer der har slået ihjel for klubben.

Jørgen "Fehår" Nielsen, medlem af Hells Angels, fotograferet i forbindelse med et interview med B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jørgen "Fehår" Nielsen, medlem af Hells Angels, fotograferet i forbindelse med et interview med B.T. Foto: Bax Lindhardt

Jørgen Rinke, der tidligere hed Jørgen Nielsen, var en af de seks Hells Angels-rockere, der skød Bandidos-rockeren Uffe Larsen foran Københavns Lufthavn i Kastrup 10. marts 1996. Lufthavnsdrabet regnes for at være startskuddet til 1990ernes blodige rockerkrig mellem Hells Angels og Bandidos, der førte til fem drab og 40 drabsforsøg.

Fehår blev først frikendt for lufthavnsdrabet, men på baggrund af en aflytning af den nu afdøde HA-rocker Michael Broksides indsmuglede telefon i fængslet, blev sagen taget op af den særlige klageret og Fehår blev idømt livstid.

27. juni 2013 blev Fehår løsladt efter godt 17 år i fængsel, men i april 2017 blev han anholdt i en stor hashsag.

29. juni blev han kendt skyldig og dømt til genafsoning af sin livstidsstraf.

Københavns 27.3.98 : Hells Angels-rockeren Jørgen "Fehår" Nielsen. Foto: Polfoto/CL-hla Foto: Claus Lunde Vis mere Københavns 27.3.98 : Hells Angels-rockeren Jørgen "Fehår" Nielsen. Foto: Polfoto/CL-hla Foto: Claus Lunde

Peter Secher kender ikke den præcise dato for sin klients exit, men siger at det er uger eller måneder siden han meldte sig ud.

Udmeldelsen betyder, at han nu må afsoner under andre vilkår. Før sad han på en særlig afdeling for rockere og bandemedlemmer i Vestre Fængsel. Nu sidder han i isolation.

»Man er i et vakuum i den situation. Hvis du er rocker eller bandemedlem, må du kun sidde samme med andre rockere og bandemedlemmer. Når du så melder dig ud, går der noget tid, før du må sidde på en almindelig afdeling, og i mellem tiden sidder du så i isolation. Det accepterer min klient. Der er ikke noget piveri der,« siger Peter Secher.

Han fortæller om en sag fra Østjylland, hvor en tidligere rocker måtte sidde et år i isolation, mens Kriminalforsorgen så ham an og sikrede sig, at han nu også var udmeldt.