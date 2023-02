Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De tre Brøndby-fans har i forvejen karantæne mod at følge deres hjerteklubs kampe og andre idrætsbegivenheder.

Onsdag eftermiddag blev de i byretten i Glostrup også straffet for at have omringet og aftvunget to FCK-fans deres fodboldtrøjer i et S-tog.

Alligevel var der glæde på tilskuerrækkerne og hos to af de tre dømte hooligans, da to af dem blev løsladt ved domsafsigelsen.

Episoden fandt sted 7. august i fjor i et S-tog mellem Glostrup Station og Brøndbyøster Station. Det var få timer før, at FCK og Brøndby skulle mødes til arvefjendeopgør i Parken i København.

Under retssagen afspillede anklageren blandt andet en række overvågningsvideoer, som DSB-kameraer i toget havde optaget.

Her så man de tre Brøndby-fans, der alle har tilknytning til den hårde del af klubbens fanskare, gå hurtigt igennem toget, indtil de fik øje på de to FCK-fans.

De tre Brøndby-fans slog sig ned ved deres siddepladser, og gjorde det klart, at de to ofre skulle aflevere deres FCK-trøjer. For den enes vedkommende endda også et par FCK-shorts.

Kort efter steg de tre gerningsmænd af toget på Brøndby Øster Station, hvor de blev modtaget med anerkendelse og klapsalver fra andre Brøndby-fans, mens de viste de hvide FCK-trøjer frem. Bagefter smed de angiveligt trøjerne i en skraldespand ved stationen.

I domsmandsretten i Glostrup stod det juridiske slagsmål mellem anklageren og de tre forsvarere om, hvorvidt der havde været tale om røveri eller ulovlig tvang, som straffes betydeligt blødere end røveri.

Her vurderede retten i enighed, at der »kun« havde været tale om ulovlig tvang.

Derfor blev der udmålt straffe på 10 måneders fængsel til en 23-årig, der i forvejen havde en reststraf hængende over hovedet fra en prøveløsladelse fra en tidligere sag.

Han blev ikke desto mindre løsladt ved domsafsigelsen til senere afsoning af resten, da han har siddet varetægtsfængslet i næsten fire måneder.

De to øvrige tiltalte på 19 og 20 år blev begge idømt fire måneders fængsel. Også her blev den ene løsladt med det samme, mens den anden fortsat skal opholde sig som arrestant i Vestre Fængsel, fordi han netop er blevet varetægtsfængslet i en sag om knivstikkeri i København.