En video viser, hvordan en gruppe vagter fra FC Københavns stadion skubber svenske Malmø-fans ud af Parken i forbindelse med Europa League-kampen mellem de to hold i torsdags.

Vagterne skubber hårdt. En enkelt tilhænger bliver skubbet i en sådan grad, at han snubler ud på kørebanen ved siden af Parken.

Men det mest bemærkelsesværdige på videoen er, at en af FC Københavns vagter sparker på en tilhænger, mens han ligger på jorden.

Videoen af optrinnet florerer på Twitter. Her er det blevet optaget, hvordan vagterne skubber tilhængerne ud af stadion og ud på gaden, mens vagterne råber højt. Videoen kan ses her, hvor sparket kommer 18 sekunder inde i optagelsen:

I et øjeblik filmes der på en Malmø-fan, som ligger på jorden.

Videoen viser, hvordan en vagt fra Parken med den karakteristiske orange vest går hen til ham og sparker vedkommende i ryggen.

B.T. har forsøgt at få et interview med FC Københavns pressechef Jes Mortensen for at høre, om vagternes adfærd stemmer overens med de beføjelser, de har.

Og om det lever op til FC København og Parkens standarder, at deres vagter sparker til fans, der ligger ned.

Jes Mortensen har svaret skriftligt:

'Nej, det lever naturligvis ikke op til vores standarder,' skriver han.

Det er i tråd med en kommentar, han har skrevet på Twitter i forbindelse med den omtalte video. Her oplyser han også, at FC København ikke vil bruge den pågældende vagt mere.

'Den pågældende steward, som er tilknyttet via eksternt firma, kommer ikke til at arbejde mere for os,' skriver han til B.T.

B.T. har forsøgt at få svar på, hvor den pågældende vagt arbejder. Det afviser Jes Mortensen at oplyse, da der er tale om en personalesag.

Adspurgt om FC København vil sige undskyld til den Malmø-fan, der blev sparket af en vagt, mens han lå ned, svarer Jes Mortensen:

'Vi har mig bekendt ikke hørt fra ham, men hvis vi gør, så får han da bestemt en undskyldning.'

Efter kampen mellem FC København og Malmø IF opstod der voldsomme uroligheder mellem fans og politiet. I den forbindelse blev fem betjente skadet, og politiet anholdte otte personer.