Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag formiddag mistede en bilist herredømmet over sit køretøj på Vejlevej ved Give.

Bilen endte i en busk grøften – og brandvæsenet måtte tilkaldes.

For bilisten kunne ikke komme ud af bilen på egen hånd.

»Vedkommende var teknisk fastklemt og måtte hjælpes ud af brandfolkene,« fortæller vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Torben Wind.

Der var tale om et solouheld. Der var ikke andre personer i den forulykkede bil end chaufføren.

Heldigvis slap vedkommende nådigt fra uheldet.

»En ambulance blev tilkaldt, men efter at have tilset personen på stedet kunne redningspersonalet konstatere, at der ikke var sket personskade,« siger vagtchefen.

Der var hverken tale om spritkørsel eller kørsel med euforiserende stoffer i blodet, fortæller Torben Wind.

»Uheldet skyldtes et øjebliks uopmærksomhed,« lyder det.

Uheldet blev anmeldt klokken 11.25.