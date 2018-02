Tre personer blev evakueret, inden deres kutter drev ind i Aggersundbroen. Bro lukket i flere timer.

Aggersund. En fiskekutter er onsdag omkring middagstid drevet ind i Aggersundbroen.

Det oplyser vagtholdslederen fra Forsvarets Operationscenter, Steffen Lund.

Forsvaret modtog en melding onsdag morgen omkring klokken ni om, at en fiskekutter havde sat sig fast i isen. Herefter blev det meddelt, at den var i fare for at kollidere med Aggersundbroen.

Nogle timer senere drev den ind i broen. Der er umiddelbart ikke sket store skader, og ingen er kommet til skade. En mast på fiskekutteren er dog knækket.

- Den bevæger sig meget langsomt. Nu ligger den op ad Aggersundbroen, siger Steffen Lund.

Onsdag eftermiddag vil en isbryder forsøgte at få fiskekutteren "Karen Margrethe", som onsdag middag drev ind i Aggersundbroen, fri. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tre personer på kutteren blev inden kollisionen evakueret fra båden.

- Vi vurderede, at der var fare for besætningens liv. Derfor har vi sendt en redningshelikopter afsted, sagde vagtholdsleder Daniel Ammitsbøl tidligere onsdag.

Broen var lukket i flere timer på grund af kollisionsfaren. Kort efter klokken 13 oplyser politiet, at broen er åben igen. Den vil dog blive lukket omkring klokken 14, når skibet skal trækkes fri.

/ritzau/