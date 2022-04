En 27-årig mand er blevet idømt 7 måneders ubetinget fængsel for at have været en del af en organiseret hashhandel, der finder sted i et bestemt område i Brabrand.

Det er første gang, der falder dom i sådan en sag i Østjylland, oplyser politiet.

Retten slog fast, at der i området ved Gudrunsvej i Brabrand sælges hash som i en butik med faste åbningstider, at der anvendes vagtposter, og at der er 'runnere', som løber med stoffer, når politiet ankommer.

Der er desuden et stort antal narkotikasager i området i forhold til hvor lille et område, der er tale om.

Det er ikke første gang, den 27-årige dømmes.

Han er dømt ved flere lejligheder sidste år for at have solgt hash eller være i besiddelse af joints og hash med henblik på at sælge det.

Derfor endte straffen med at blive skærpet, da retten konkluderede, at det skete i et område, hvor der foregik organiseret hashhandel.

I alt blev han dømt for salg eller for forsøg på salg af omkring 350 joints og 400 gram hash.

»Det er en principiel dom, der også får betydning fremadrettet, da man ligesom den 27-årige kan blive idømt en skærpet straf, hvis man deltager i organiseret handel med hash, der finder sted i det område,« siger Rosa Pape, der var anklager på sagen, i en pressemeddelelse.

Lokalpolitiet i Aarhus Vest har igennem længere tid været opmærksomme på området, hvor betjentene har foretaget observationer og anholdelser samt beslaglagt hash.

»Vi har lagt et stort tryk på de kriminelle derude og arbejdet hårdt for at standse den hashhandel, som foregår i området, og som skaber utryghed bland borgerne,« siger politiinspektør René Raffo og fortsætter:

»Vi kan se, at vores indsats har haft synlig effekt, men vi kommer også fremadrettet til at være ekstra synligt til stede på Gudrunsvej, og vi går efter at få ram på flere sælgere og ikke mindst bagmændene.«

»Vi følger udviklingen nøje, for vi ved også, at handlen løbende kan rykke sig til andre områder.«

Den 27-årige nægtede at have været med til organiseret hashhandel.

Dommen blev afsagt i marts, men nu står det så klart, at den ikke vil blive anket.