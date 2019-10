En 47-årig mand er uden for livsfare, efter at han blev ramt af skud fra haglgevær under fasanjagt.

Under en jagt ved Sneslev nær Ringsted blev en 47-årig mand tirsdag skudt i halsen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten onsdag.

Manden var del af en gruppe, som var på jagt i området. Han befandt sig ved et mindre skovareal, da han blev ramt.

Politiet har sigtet en anden mand i gruppen - en 55-årig mand fra Kirke-Såby - for at have affyret skuddet. Den 55-årige havde skudt mod en fasan i den retning, hvor den 47-årige befandt sig.

Den ramte jæger, der kommer fra Fuglebjerg, blev ramt af et enkelt hagl. Han blev først tilset på ulykkesstedet af ambulancefolk og efterfølgende fløjet med helikopter til Rigshospitalet.

Han er uden for livsfare.

Politiet har valgt at sigte den 55-årige fasanjæger for overtrædelse af jagtloven.

