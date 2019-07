Massivt hashsalg, trusler og chikane er dagligdag for 27-årige Josefine Sørensen, der bor i Farum Midtpunkt i Furesø Kommune. Nu vil hun væk derfra.

»Jeg har købt en hund, og jeg har tre låse på min dør, fordi jeg er bange for, at de skal komme ind i min lejlighed.«

27-årige Josefine Sørensen bor i Farum Midtpunkt sammen med sine to børn. Her har hun boet i seks år, men er desperat efter finde et nyt sted at bo, efter at hun dagligt er vidne til en gruppe unge mennesker, der ifølge hende åbenlyst sælger hash ganske få meter fra hendes husdør.

»Når jeg kigger ud af min dørspion, så kan jeg se, at de står og sælger hash. Hvis jeg beder dem om at gå, så er de truende over for mig,« fortæller Josefine Sørensen.

Ballademagere tager magten Problematikken i Farum Midtpunkt er langt fra enestående. I foråret kunne B.T. fortælle en lang række historier om den københavnske bydel Brønshøj, hvor en gruppe unge mennesker ifølge beboere havde taget magten i området.

Bor du i området, og har du haft lignende oplevelser? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Og truslerne er tilsyneladende ikke blot af verbal karakter.

»Jeg har oplevet, at de har været ved at slå mig ned. Det var så grelt, at min nabo måtte sende sine to rottweilere ud for at beskytte mig. Nu ved de, hvem jeg er, og de snakker grimt til mig på gaden. De er så ubehagelige over for mig,« fortæller Josefine Sørensen, der tilføjer, at hun har været i kontakt med politiet om sagerne.

»Politiet har jagtet dem rundt heroppe, men de er jo svære for dem at fange.«

Josefine Sørensen har tre låse på sin dør, fordi hun er bange for indbrud. Vis mere Josefine Sørensen har tre låse på sin dør, fordi hun er bange for indbrud.

Josefine Sørensen er langt fra den eneste. B.T. har været i kontakt med adskillige andre beboere i området. Af frygt for de unge mænd ønsker de ikke at stå frem, men uafhængigt af hinanden fortæller flere af dem, at det er en gruppe mænd i alderen 20-30 år, der åbenlyst sælger hash og skaber utryghed i området.

Flere af dem fortæller desuden, at børn i området ikke må gå ud om aftenen af frygt for de unge mænd.

»Hverken jeg eller mine børn er trygge her, men det er svært for mig at flytte herfra. Jeg er studerende, og huslejen er i forvejen høj, så jeg har ikke bare lige råd til at betale til indskud et nyt sted,« fortæller Josefine Sørensen om problematikken, som den lokale avis Furesø Dagblad i første omgang kunne berette om.

Flyttede for tre år siden

Men det er langt fra nyt, at der er problemer i området, hvor der bor omkring 4.000 mennesker.

Allerede for tre år siden valgte Pernille, der kun ønsker sit fornavn frem, at pakke sine ting og flytte fra stedet, efter hun flere gange var blevet truet og havde været vidne til både vold og hærværk. Det hele kulminerede, da hun en dag så naboens søn gå med det, der ifølge hende var en pistol i hånden, i hendes opgang.

»Jeg fik nok af det hele, og da jeg blev færdig med universitetet, så flyttede jeg derfra,« siger Pernille og tilføjer:

»Alle vidste dengang, at man ikke skulle skyde genvej gennem legepladsen, når det var mørkt. Kom man for tæt på dem, der stod og solgte hash, så blev man truet.«

Politiet: Vi har meget fokus på Farum Midtpunkt Hos Nordsjællands Politi er man bevidste om de problemer, der tilsyneladende er i Farum Midtpunkt. »Det har været op og ned i Farum Midtpunkt i mange år. Vi har haft en massiv indsats over foråret, hvor vi fik taget toppen af den uro og ballade, der var derude, og vi ved, at der var åbenlys hashhandel derude. Men det er blevet meget mindre,« siger politiinspektør ved Nordsjællands Politi, Carsten Spliid. »Og så er Farum Midtpunkt et stort område, så der er sikkert mange familier, der aldrig har stiftet bekendtskab med den her uro. Men det er selvfølgelig ikke i orden, hvis der er nogen, som føler sig utrygge, og hvis de er det, så håber jeg, at de har henvendt sig til kommunen eller ringet til politiet,« siger Carsten Spliid videre og understreger, at politiet fortsat har meget fokus på Farum Midtpunkt.

I august måned i fjor blev et tv-hold fra DR tilsyneladende også truet af en gruppe unge mennesker, da de optog den populære dramaserie 'Bedrag'.

Boligselskab: Vi samarbejder med politiet

Hos boligselskabet KAB, der administrerer Farum Midtpunkt, er man bekendt med, at der løbende har været udfordringer i området, men man mener ikke, at problematikken aktuelt er større end tidligere.

»Vi har selvfølgelig et tæt samarbejde med politiet og kommunen for at følge op på de forhold, der har været, men efter vores opfattelse er det ikke værre for tiden, end hvad man tidligere har været bekendt med,« siger kunde- og regnskabschef i KAB, Kurt Rytter.

»Tværtimod kan vi se i døgnrapporterne, at der er færre problemer aktuelt, end der af og til har været. Vores alarmklokker siger ikke, at det går den forkerte vej,« siger han videre.

Så der er I jeres optik ikke de helt store udfordringer for tiden?

»Vi har masser af muligheder for, at beboerne kan henvende sig, og vi er interesseret i at hjælpe beboerne, men vi har ikke oplevet øget aktivitet denne sommer, hvad det angår,« siger Kurt Rytter.

Kurt Rytter forklarer videre, at man har ansat en særlig SSP-konsulent, der har sin daglige gang i området. Han har blandt andet til opgave at håndtere de problemer, der kan være med stedets unge.

»Men vi har en nultolerance over for hærværk, vold og hashsalg. Men infrastrukturen, der er i området med et meget komplekst stisystem, er velegnet til at distribuere hash, så det er nemt at slippe væk derfra. Derfor har vi også de her aftaler med politiet,« siger Kurt Rytter, men understreger samtidig, at det ikke er en problematik, der fylder meget for tiden.