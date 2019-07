En vognmand blev mandag d. 15. juli snuppet af politiet for at køre for stærkt på Esbjergmotorvejen. Mere nøjagtigt kørte han 238 km/t.

Den hasarderede kørsel betød, at manden 10 dage senere - torsdag d. 25. juli - modtog en ubetinget frakendelse af kørekortet i et halvt år samt en møde på 10.500 kr. i retten i Esbjerg.

Det skriver JydskeVestkysten.

Forseelsen endte som en bekostelig affære for vognmanden, der i sit arbejde er afhængig af sit kørekort.

Den tiltalte vognmand appellerede derfor til retten om, at det ville få store økonomiske konsekvenser for ham, hvis han på grund af en frakendelse ikke kunne passe sit arbejde.

Det tog dommeren dog ikke notits af, og manden må derfor ud at søge nyt arbejde på grund af sin hasarderede kørsel.

Manden valgte ikke at anke dommen til Landsretten.

Udover bøden og frakendelsen skal vognmanden både gennemgå en ny teoriprøve samt en kontrolleret køreprøve, før han må sætte sig bag rattet igen.

Fartovertrædelse fandt sted på Esbjergmotorvejen i østgående retning mellem Korskro og Bramming i en Audi RS4.

På strækningen på man højst køre 130 kilometer i timen.

Ifølge politiet tog det vognmanden 68 sekunder at tilbagelægge en fire kilometer strækning, hvor han undervejs også overhalede Syd- og Sønderjyllands Politis videovogn.

Ingen kom til skade under den hasarderede kørsel.