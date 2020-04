Over 11.000 bilister blev i påsken afsløret i at køre for stærkt. Tallet er uacceptabelt højt, mener politiet.

Der har været masser af plads på vejene i påsken - og alt for mange trafikanter har set det "som en unik mulighed for at bryde færdselsloven".

Det siger en politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i en pressemeddelelse onsdag.

- Vi kan se et meget højt antal hastighedsovertrædelser holdt op mod den lave trafikintensitet, og det er uacceptabelt, siger Christian Berthelsen.

I alt blev 11.439 trafikanter sigtet for at have kørt for stærkt, og en del af dem har muligvis været overrasket over, at færdselsbetjentene også var på patrulje.

Tallet er forholdsvist højt, når man sammenligner med resultatet fra indsatsen ved påsken sidste år. Da blev 14.325 noteret for at køre for stærkt, oplyser Rigspolitiet. Men dengang var der også langt flere dæk, der snurrede på asfalten.

Godt hver tredje fartsynder kørte for stærkt i et byområde, viser tallene fra Rigspolitiet.

Generelt er for høj fart årsag til en hel del ulykker. For høj hastighed var en medvirkende årsag til 403 dødsulykker i perioden fra 2013 til 2018, oplyses det i pressemeddelelsen.

I øvrigt har færdselsbetjente landet over også opdaget bilister, der kørte, selv om de havde drukket for meget eller havde indtaget euforiserende stoffer. Den slags har givet i alt 469 sigtelser.

Netop narko- og spritkørsel kan være med til at forklare i alt 67 ulykker, oplyser Rigspolitiet.

