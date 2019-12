47-årig findes skyldig i bortførelse af sine to døtre til Libanon, hvor de opholdt sig gennem ni år.

En 47-årig mand er idømt to års fængsel og udvisning af landet for at have bortført sine to mindreårige døtre til Libanon, selv om der verserede en retssag om forældremyndigheden.

Dommen er faldet onsdag eftermiddag i Retten i Odense.

Manden, der har palæstinensisk baggrund, har erkendt, at han 6. juli 2010 rejste til Libanon med døtrene på dengang 9 og 11 år.

Det var bare en ferie, forklarede han.

Men der skulle gå ni år, før han og de nu voksne døtre vendte tilbage til Danmark 29. september i år.

- Tiltalte har ved sin handlemåde med at tage pigerne med til Libanon uden at sørge for at underrette deres mor foretaget en meget vidtgående konsekvens på grund af uoverensstemmelser i familien.

- Han har reelt frataget de to piger muligheden for at se deres mor, lyder det fra dommer Kirsten Mathiesen.

Den tiltalte har været varetægtsfængslet, siden han blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn.

Inden afrejsen var den tiltalte og samleveren gået fra hinanden. Men de kunne ikke enes om forældremyndigheden over de to piger.

Sagen endte i byretten, og her blev faren i første omgang tilkendt forældremyndigheden over de to piger.

Moren ankede dommen, og landsretten nåede frem til den stik modsatte konklusion.

Men faren og døtrene var udrejst, da landsretten traf sin afgørelse.

Det fritager ikke faren for at gøre sig bekendt med landsrettens konklusion, lyder det fra dommeren.

Faren har forklaret, at opholdet i Libanon blev ufrivilligt forlænget, fordi han modtog et trusselsbrev fra samleverens familie.

Han har forklaret, at han følte sig truet, fordi ekskonens brødre tidligere havde overfaldet ham med kniv og køller.

De to døtre, der i dag er 18 og 21 år gamle, har i retten støttet deres fars udlægning.

Men man skal tage højde for, at døtrene befinder sig i en loyalitetskonflikt, lyder det fra dommeren.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig. Men han ønsker ikke at få sagen prøvet ved landsretten og modtager byrettens dom.

Sidste år behandlede en særlig enhed, Koordinationsenheden for Børnebortførelser under Social- og Indenrigsministeriet, sager om 94 børn, der var anmeldt bortført ud af Danmark.

/ritzau/