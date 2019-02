Landsret ser stor risiko for, at 26-årig mand igen vil begå kriminalitet i Danmark, hvis han ikke sendes ud.

Her i landet har en 26-årig udlænding sin kæreste, en lille søn, fire søskende og sin mor.

Mandens bånd til Danmark er "langt stærkere" end til de kurdiske områder i Irak, hvor han oprindeligt stammer fra, har Østre Landsret slået fast i en straffesag.

Alligevel har retten fundet tungtvejende grunde til at udvise ham.

I den oprindelige dom i oktober fra Retten på Frederiksberg undgik den dømte en ubetinget udvisning, men anklagemyndigheden ankede afgørelsen og fik forleden medhold i landsretten.

Efterhånden har han boet i Danmark i 13 år. Undervejs er det blevet til flere møder med politi og retsvæsen. To gange er han dømt for røveri og én gang for pistol og narkotika. Domstolene har i to tilfælde givet ham en advarsel i form af en betinget udvisning.

Den aktuelle sag drejer sig om et farligt angreb med kniv. Offeret måtte opereres og var muligvis i livsfare.

"Der er betydelig risiko for, at han også fremover vil begå kriminalitet i Danmark, herunder personfarlig kriminalitet, hvis han ikke udvises", vurderer landsretten.

Siden ankomsten til Danmark med familien for 13 år siden har han ikke været i Irak. Ifølge landsretten er han alligevel ikke helt uden forudsætninger for at kunne få sig en tilværelse i landet. Han taler arabisk og kurdisk.

Men hvad med hensynet til familiemedlemmerne i Danmark? De vil kunne opretholde kontakten per telefon eller internettet, noterer retten. Udvisningen gælder i 12 år.

I øvrigt er straffen fastsat til et år og ni måneder. Heri indgår 273 dage fra en tidligere dom.

/ritzau/