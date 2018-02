Ved du noget om sagen?`Så hører BT gerne fra dig. Skriv til os på 1929@bt.dk eller via Facebook.

Der er farlige stoffer i omløb i Haslev, advarer Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi om lørdag i en pressemeddelelse.

To 15-årige købte fredag eftermiddag et amfetamin-lignende stof af en yngre mand i Haslev, som de efterfølgende indtog. Det medførte imidlertid så alvorlige bivirkninger, at de begge måtte indlægges akut på hospitalet.

»Den ene unge ligger pt. i koma, mens den anden nu er uden for livsfare,« siger politiinspektør Kim Kliver i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Vi opfordrer eventuelle andre købere af amfetamin i Haslev til ikke at indtage stoffet, da det kan være forbundet med livsfare.«

Kim Kliver opfordrede i sammen forbindelse personer med kendskab til sælgeren til at henvende sig til politiet. Senere lørdag aften oplyser Sydsjællands Politi imidlertid, at man har anholdt en person i sagen.

'Sidste nyt om narko i Haslev: Vi har netop anholdt en yngre mand fra lokalområdet. Han erkender, at han solgte stoffet til de to unge drenge i går. Han afhøres pt.,' lyder det i et tweet.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.