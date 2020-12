Kontakt familie og venner. Opsøg dem, og skræm dem.

I en lukket lånegruppe på Facebook deler nogle mænd deres metoder til at presse en person, som ikke betaler penge til tiden.

Mændene er lånehajer og tjener svimlende summer på ulovlige lån med op til 100 procent i rente. Ifølge kilder med kendskab til markedet låner tusindvis af danskere hver måned penge af private udlånere som dem. Mange er glade for de hurtige lån, men kan man ikke betale tilbage, ender det for nogen galt. Rigtig galt.

»Det er umenneskelige og kyniske metoder,« siger Morten Bruun Pedersen.

Det påvirker Patrick meget, at hans dårlige økonomi også går ud over hans nærmeste. Du kan høre mere om hans historie i videoen øverst i artiklen. Foto: B.T. Vis mere Det påvirker Patrick meget, at hans dårlige økonomi også går ud over hans nærmeste. Du kan høre mere om hans historie i videoen øverst i artiklen. Foto: B.T.

Han er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk og næsten mundlam, når han hører, hvordan dårlige betalere bliver udsat for 'rockermetoder'.

Alt fra trusler til chikane og pengeafpresning.

I en række artikler har B.T. mødt ofrene for det private lånemarkeds skyggeside og talt med udlånerne, som tjener en formue på det.

I et halvt år levede 44-årige Kirsten, enlig mor til tre, i frygt for, at en kriminel gruppering ville 'besøge' hende, hvis ikke hun betalte 23.000 kroner i 'ekstra renter' for sit lån. For Mads endte et lignende lån med, at han måtte begå kriminalitet for at betale sit dyre lån tilbage. Og Patrick lever med konstante trusler over ubetalt gæld.

Jonas er gået langt for at få sine penge tilbage. Men han ved, at andre udlånere går endnu længere. Dårlige betalere får taget deres bil, ejendele og tvunget til at betale ekstra renter. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jonas er gået langt for at få sine penge tilbage. Men han ved, at andre udlånere går endnu længere. Dårlige betalere får taget deres bil, ejendele og tvunget til at betale ekstra renter. Foto: Bax Lindhardt

Deres tre historier er eksempler på, hvor galt det kan ende på det ukontrollerede lånemarked, hvor lov og ret ikke eksisterer.

»Det er blevet det vilde vesten. Der skal fokus på, hvor farligt det her kan være for nogen,« siger Jonas, der selv er udlåner.

Det sorte lånemarked lever i lukkede Facebook-grupper med flere tusinde medlemmer og er før blevet kritiseret af både eksperter og politikere.

I sommer blev en lov mod kviklån og private udlån vedtaget, men det har ikke sat en stopper for nye daglige udlån. Tværtimod er lånemarkedet kun blevet større og hårdere.

Udlånere kan sende indirekte trusler til de lånere, som ikke betaler, hvad de skylder. Udlåneren, Jonas, fortæller, at den type hentydninger om 'besøg' eller 'snarligt gensyn' kan virke meget skræmmende for nogen. Og så betaler de hurtigere. Foto: Privatfoto Vis mere Udlånere kan sende indirekte trusler til de lånere, som ikke betaler, hvad de skylder. Udlåneren, Jonas, fortæller, at den type hentydninger om 'besøg' eller 'snarligt gensyn' kan virke meget skræmmende for nogen. Og så betaler de hurtigere. Foto: Privatfoto

»Låner man af de forkerte, kan det gå rigtig galt. Mange kriminelle er også begyndt at visse interesse for det nu,« siger Jonas.

Mange lån er op til 24.000 gange dyrere end tilladt, og langt de fleste udlånere burde være under tilsyn.

»Vi har en mistanke om, at der findes nogen i de grupper, som burde have en tilladelse. Dem skal vi finde,« siger kontorchef i Finanstilsynet Ulla Brøns Petersen.

Derfor er lånene ulovlige Lån mellem private er i udgangspunktet ikke ulovligt. Udlånene i grupperne på Facebook bryder dog af to grunde med loven i langt de fleste tilfælde. Korte lån med høj rente på op til 100 procent er langt dyrere end tilladt. Hvis man låner 1.000 kroner med 100 procent rente 1. februar 2021 og skal betale det dobbelte tilbage måneden efter, er det 23.989 gange dyrere end den tilladte ÅOP (årlige omkostninger i procent). Det vil med dette lån maksimalt være tilladt at tage en rente på 2,53 % om måneden. Mange udlånere låner også penge ud i så stort et omfang, at det er ulovlig virksomhed, hvis ikke de har en tilladelse fra Finanstilsynet. Samtidig betaler udlånere sjældent skat af indkomsten. »Det er vanvittigt. Der er jo lovgivning mod det her,« siger Ans Khawaja, CCO i Mybanker. »Man skal holde sig langt væk fra det.« Politiet er bekendt med det private lånemarked, men holder ikke særskilt øje med det. De handler kun på konkrete anmeldelser, hvis nogen henvender sig om det. KILDE: Mybanker, Rigspolitiet.

For man skal ikke udlåne penge til fremmede ret mange gange, før det kategoriseres som en erhvervsaktivitet, der skal leve op til samme krav som i en bank.

»Har de ikke en tilladelse til at udlåne penge, er det ulovlig virksomhed og kan i yderste tilfælde politianmeldes og straffes.«

For slet ikke tale om de skattemæssige forhold. Flere hundrede tusinde kroner skifter hænder hver måned og bliver aldrig indberettet til Skat.

I sommeren 2021 skal Finanstilsynet aflevere en evaluering af lånemarkedet til Folketinget, og derfor har Ulla Brøns Petersen ansat to medarbejdere til udelukkende at undersøge de lukkede Facebook-grupper. Det er dog nemmere sagt end gjort.

»Jeg kan have min tvivl om, at vi kommer ret langt. Vi må måske sige, at vi ikke kan undersøge området, fordi vi ikke er en politimyndighed,« siger hun.

'Luderen, der snyder alle' har en formodet udlåner skrevet i et opslag med foto af personens kørekort og sygesikringskort. I forskellige Facebook-grupper deler udlånere oplysninger på dem, som ikke betaler deres lån tilbage. Foto: Privatfoto Vis mere 'Luderen, der snyder alle' har en formodet udlåner skrevet i et opslag med foto af personens kørekort og sygesikringskort. I forskellige Facebook-grupper deler udlånere oplysninger på dem, som ikke betaler deres lån tilbage. Foto: Privatfoto

Rigspolitiet oplyser til B.T., at de er 'bekendte med' udlån mellem private på sociale medier. De handler på konkrete anmeldelser, hvis de kommer.

»Det er dog ikke et område, vi monitorerer særskilt,« lyder det.

Lige nu ved Finanstilsynet ikke, hvor mange der låner/udlåner penge, og hvor store beløb det drejer sig om. Ulla Brøns Petersen kan dog allerede nu fastslå, at der er flere alvorlige problematikker ved det private lånemarked på Facebook.

»Et lån med 100 procent rente er fuldstændig vanvittigt. Var udlånerne under tilsyn, ville hammeren også falde hårdt mod deres inkassometoder.«

Lånehajernes inkassometoder Kontakte familie, venner og arbejdsplads om låneforholdet. Uanmeldt opsøge låneren på hjemmeadressen eller arbejdspladsen. Indirekte og direkte trusler om bl.a. vold og kontakt til familiemedlemmer. Pålægger renter på op til 750 kroner om dagen efter betalingsfristen. Opsøger låner og tager pant i ejendele. Sælger udlånet videre til andre, som inddriver det med hårde metoder. Chikane i form af opkald og beskeder. Rykkere fra Facebook-profiler med synligt tilhørsforhold til kriminelle grupper. Udstille låneren i grupper for svindlere.

De tusindvis af danskere, som efterspørger de dyre lån, gør dog ikke noget ulovligt. Mange af dem gør det, fordi de er i RKI og ikke har andre lånemuligheder.

De personer risikerer at forværre deres økonomi på grund af de højre renter, og i de værste tilfælde bliver lånerne udsat for inkassometoder, som ingen lovlige virksomheder må bruge. Trusler, afpresning og chikane.

»Det kan være invaliderende for hele ens liv, hvis man bliver udsat for det. De inkassometoder nedbryder mennesker,« siger Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk.

Han ser også flere lovbrud på området og en stor gruppe forbrugere, som bliver svigtet og overset.

»Jeg synes, at det er meget alvorligt det her.«