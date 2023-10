Den 36-årige Sulaiman Saleem Ibrahim, der er onkel til den 17-årige Farhad Tober, der i sidste uge blev genforenet med sin familie efter at have været meldt savnet, er tirsdag kendt skyldig i at have modsat sig anholdelse og fornærmet politiet.

Det afgør Retten i Kolding.

Onklen straffes med ti dagbøder af 600 kroner.

Ifølge anklageskriftet har onklen blandt andet sagt »du er en hund og en idiot« og »jeg knepper dig, din mor og datter« til en politibetjent under en anholdelse 2. november 2022. Sulaiman Ibrahim har under retssagen nægtet sig skyldig.

B.T. var til stede i Retten i Kolding på sagens første retsdag.

»Så mange politifolk. Jeg er så bange,« lød det fra Sulaiman Saleem Ibrahim, da han kom ind i retten i sit helt sorte tøj og en sort læderhat med pelskant.

Onklen er også tiltalt for tre andre forhold, hvor han er anklaget for at have forhindret en anden anholdelse og for to gange at have overtrådt ordensbekendtgørelsen ved at have optrådt støjende. Her nægter han sig også skyldig. Der er endnu ikke faldet dom i den sag endnu.

Den dengang 16-årige Farhad Tober forsvandt ifølge familien for halvandet år siden. Han blev set sidste gang i forbindelse med en politiforretning i Vejle, hvor han løb ind i en skov.

Det er blevet fremlagt i DR-dokumentaren 'Forfulgt af politiet?', hvor familien fortæller, at de mener, at Sydøstjyllands Politi i en længere periode har chikaneret familien.

Sidenhen er Farhad blevet genforenet med sin familie, ligesom Sydøstjyllands Politi senest har meldt ud, at politiet har været i besiddelse af oplysninger om, at Farhad Tobers familie har været i kontakt med ham, mens det har været udlagt, at han var forsvundet.