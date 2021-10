Det kunne have endt gruelig galt tirsdag aften i Aarhus.

På Stadion Allé var en 32-årig mand i færd med at sætte sin datter ind på bagsædet af sin bil, da en anden bil kom kørende i høj fart og ramte bildøren. Bilisten var tæt på også at ramme den 32-årige mand.

Føreren af bilen fortsatte herefter fra stedet i retning mod byen.

Der skete kun mindre materiel skade som følge af påkørslen, oplyser Østjyllands Politi.