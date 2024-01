En 39-årig far fra Hedehusene tog søndag eftermiddag sin otte-årige datter med ud på isen på Roskilde Fjord.

De blev spottet cirka 200 meter fra land, og turen kommer nu til at koste en bøde.

Det skriver sn.dk.

Til mediet fortæller Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi:

»Vi tog en snak med faren, og endte med at give ham en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Jeg kan ikke understrege nok, at det er farligt at gå på isen, både på fjorden og på søer.«

Også fredag eftermiddag var den gal på fjorden.

Her havde tre børn forvildet sig 500 meter ud på isen. En time efter anmeldelsen indløb kom på børnene tilbage på land.

Brandvæsenet var til stede, og med en drone fik man guidet børnene tilbage på land.

Ifølge vagtchefen kunne redningsarbejderne tale med børnene gennem dronen.

