63-årig mand mener, at anklager om seksuelle overgreb og vold mod børn er opdigtet af stedbørn og nabo.

Der er ikke fugls føde på anklagerne om seksuelle overgreb og vold mod fire børn.

Det siger en 63-årig mand, der sammen med sin 60-årige kone er tiltalt for gennem syv år at have sexmisbrugt og mishandlet fire børn.

- Jeg fatter ikke, hvor de har det fra. Jeg kan ikke få det ind på lystavlen, siger den gråhårede mand, der har indtaget vidneskranken iført mørkt joggingtøj.

Forholdene skal være begået fra 1987 til 1994. Men det var først i 2017, at en af døtrene melde forældreparret fra Vejen til politiet.

Faren mener, at anklagerne om seksuelle overgreb og grov vold er udtryk for en sammensværgelse, som to af børnene står bag i ledtog med en nabo.

- Det drejer sig om penge, penge, penge. De vil have penge, siger den tiltalte, da han bliver spurgt om sit bud på, hvorfor han er havnet på anklagebænken.

Den tiltalte er biologisk far til to af de fire børn, som hævder at være blevet seksuelt forulempet.

Det er de to stedbørn, som moren har fået med en tidligere mand, der ifølge den 63-årige har opdigtet anklagerne.

Det er kommet frem under retssagens første dag, at Vejen Kommune havde familien i søgelyset.

Det var ifølge den tiltalte, fordi han drak for mange øl, og hans kone til tider røg hash.

I efteråret 1992 blev børnene fjernet fra forældrene og anbragt på opholdssted. Det skete ifølge den tiltalte med forældrenes accept.

- Vi havde brug for en åndepause, siger faren.

Kun en enkelt gang har den 63-årige grebet til vold. Det var mod hans kone, forklarer han.

Det var en aften i 1992, da de havde været på værtshus sammen.

- Det kollapsede en aften, og hun fik nogle klø. Det er den eneste gang, jeg har gjort noget, siger han.

Volden betød, at kvinden en periode flyttede med tre af børnene til et krisecenter.

Den 60-årige kvinde har tilgivet sin mand for volden og siger, at hun "elsker ham" og "vil gå gennem ild og vand for ham".

Hun er lige så uforstående som sin mand over for anklagerne fra børnene og deler hans opfattelse af, at de er opdigtet af de to børn, hun har med en tidligere mand.

- De har aldrig kunnet lide ham (den tiltalte. red), fordi han nogle gange har sagt stop, når de har været for grove, siger moren.

Kvinden forklarer, at hun selv blev misbrugt som barn af sin bedstefar.

- Sådan noget kunne jeg aldrig finde på, siger hun, mens stemmen knækker, og hun må have en kleenex af sin forsvarsadvokat til at tørre sine øjne.

Der falder dom i sagen 5. april.

