En 60-årig mand fra Hillerød, som sidste år blev varetægtsfængslet for årelangt misbrug af sin datter, har nu erkendt de seksuelle overgreb, som begyndte i 2005, da datteren var omkring otte år gammel. Først da datteren blev 18 år, sluttede overgrebene. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Misbruget begyndte med, at faderen tog billeder af datteren, mens hun rørte sig selv, og han viste også den lille pige pornofilm. Flere gange ugentligt blev pigen misbrugt, ved at faderen havde andet seksuelt forhold med hende end samleje - far og datter havde oralsex og tungekyssede, fremgår det af anklageskriftet.

Fra datteren var 12 år, forsøgte faderen også at have samleje med hende, hvilket han måtte opgive. Det lykkedes, da hun var 15 år, og herefter havde han, frem til hun var 18 år i 2015, flere gange ugentligt samleje med hende. Mindst en gang i løbet af de tre år drak faderen sin datter fuld og voldtog hende.

Faderen skal på mandag for retten, tiltalt i en lang række forhold om voldtægt, incest og blufærdighedskrænkelse. Sagen skal behandles som en tilståelsessag i Retten i Hillerød.

Da manden blev anholdt i august 2017, fandt politiet desuden store mængder børneporno, næsten 10.000 billeder. 33 af billederne er i den groveste kategori af børneporno, hvor barnet voldtages eller lignende. Den 60-årige er derfor også tiltalt for besiddelse af børnepornografi, fremgår det af anklageskriftet i sagen.