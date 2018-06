»Vi er i chok og tror simpelt hen ikke på, at han har voldtaget den 14-årige pige. Det behøver han og kammeraterne ikke - de har masser af kærester.«

Faderen til en 15-årig skoledreng fra Nordsjælland tøver ikke et sekund med at tro på sin søns uskyld, da B.T. torsdag formiddag møder ham ved hjemmet nær Kokkedal. Her er der ifølge Nordsjællands Politi i de seneste måneder blevet begået en række gruppevoldtægter af purunge piger. Foreløbig sidder i alt seks drenge i alderen 15-16 år varetægtsfængslet i to forskellige sager, hvor ofrene har været to forskellige piger på 14 år. Alle de sigtede har anden etnisk herkomst end dansk og er beskyttet af navneforbud.

Om dagen er her ikke utrygt, siger en ældre dame. Foto: Thomas Bruun Funch Vis mere Om dagen er her ikke utrygt, siger en ældre dame. Foto: Thomas Bruun Funch

»Der var ikke tale om voldtægt. Hvis man er sammen med en pige hjemme hos hende, er det ikke voldtægt, som hvis man tager fat i en pige udendørs og tvinger hende ned. Hun lyver, og anklagerne er overdrevne,« lyder det uden tøven fra faderen til en af de seks fængslede skoledrenge - den 15-årige.

Da B.T. møder ham i døråbningen til familiens bolig, er hele familien på vej til at køre på besøg på den lukkede institution, hvor sønnen er varetægtsfængslet i surrogat.

»Rygterne går på, at pigerne i de her sager har lavet anmeldelserne, fordi de håber på at få erstatning,« siger den 15-åriges storebror og hiver sin mobiltelefon frem. »Se her - på det her billede er de sammen og bliver fotograferet, mens de holder om hinanden, to uger efter det tidspunkt, hvor hun påstår, at han har voldtaget hende,« tilføjer storebroderen.

På grund af varetægtsfængsling har hans lillebror ikke været i stand til at gå op til sine afgangsprøver i 9. klasse. Familien håber dog ikke, at den alvorlige sigtelse og et eventuelt retsligt efterspil vil komme til at gå ud over drengens planer om at kunne starte på teknisk skole hurtigst muligt.

Selv om de socialt udsatte områder omkring Holmegårdsvej ikke er på den såkaldte ghettoliste, tænker i hvert fald nogle beboere sig om en ekstra gang, hvis de skal ud efter mørkets frembrud.

Området omkring Holmegårdsvej i Kokkedal er blevet omdrejningspunkt i flere voldtægtssager og et knivstikkeri. Foto: Thomas Bruun Funch Vis mere Området omkring Holmegårdsvej i Kokkedal er blevet omdrejningspunkt i flere voldtægtssager og et knivstikkeri. Foto: Thomas Bruun Funch Området er en labyrint af smalle stisystemer og tæt bebyggede toetagers rækkehuse og etageejendomme. Foto: Thomas Bruun Funch Vis mere Området er en labyrint af smalle stisystemer og tæt bebyggede toetagers rækkehuse og etageejendomme. Foto: Thomas Bruun Funch

»Om dagen er her ikke utrygt, men de drenge skal bare klapses af, hvis de har lavet voldtægter,« fastslår en gråhåret kvinde, mens hun lufter sin lille hund.

Området er en labyrint af smalle stisystemer og tæt bebyggede toetagers rækkehuse og etageejendomme. Man er aldrig helt alene, men altid overvåget af de mange overvågningskameraer. Nogle facader har flere øjne end vinduer.

Ved en skole i området kommer tre etnisk danske piger ud ad døren. De er på samme alder som de fængslede og de forurettede og kender dem udmærket. Sagerne har angiveligt været på alles læber, inden voldtægterne blev anmeldt og omtalt i medierne. Men de tre piger ved ikke helt, hvad de skal mene om det hele.

»Det er ubehageligt at tale om. Det er sket så tæt på os, og vi kender dem, som det handler om. Det er svært at vide, hvad man skal tro. Nogle siger, at der er tale om voldtægter - andre, at det er foregået frivilligt« siger den ene af pigerne. De andre nikker samstemmende.